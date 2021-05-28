Раскрыты способы меньше платить за бензин

Топливо ежегодно растет в цене, но при любой его стоимости есть способы на нем сэкономить. Для этого стоит соблюдать всего несколько важных правил.

Как рассказал агентству «Прайм» экономический эксперт Роман Алеев, во-первых, нужно регулярно проверять автомобиль на наличие поломок. Расходовать меньше бензина будет технически исправная машина, без протечек.

Также Алеев призвал следить за давлением шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, а он потребляет много топлива.

Необходимо также помнить про смену воздушных фильтров. Или же можно установить многоразовый, но потом его надо будет регулярно чистить.

«Экономия нескольких рублей с литра может в будущем вылиться в траты тысяч рублей, если в бензине окажутся примеси или какие-то добавки, портящие детали автомобиля», — отметил Алеев.

Важный аспект снижения затрат — это хорошая заправка. Наполнять бак нужно только на проверенных станциях. Если автомобилист направляется в другой регион, особенно это касается курортных зон, то стоит узнать о расположении самых надежных заправок у местных водителей.

«И наконец, вес автомобиля — чем он больше, тем выше расход топлива. Подумайте, так ли вам нужны на постоянной основе багажник на крыше или забитый задний багажник», — заметил эксперт.

Российских автомобилистов, не разбирающихся в устройстве машины, иногда обманывают во время ремонта в автосервисе и заставляют оплатить ненужные работы.