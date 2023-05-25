Транспорт 25 мая 2023, 15:49 Платформы, вестибюли и пешеходный мост смонтировали на станции «Поклонная» в Москве РЖД: на станции «Поклонная» в Москве сделали мост-конкорс, вестибюль и платформы Проектное решение / Сайт мэра и правительства Москвы

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Железнодорожники сдали основные объекты на станции «Поклонная» будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом АГН «Москва» рассказали в компании РЖД.

Специалисты смонтировали две платформы с навесами по всей длине и ограждением из стеклянных фасадов. Кроме того, они завершили строительство двух вестибюлей с кассовыми залами и санитарными комнатами.

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Для удобства пассажиров современный мост-конкорс, соединяющий улицу Дорохова с улицей Поклонной, оборудовали четырьмя эскалаторами и двумя лифтами.

На всех объектах станции сделали энергосберегающую систему освещения. Осталось завершить монтаж спусков и остекление фасадов.

Всего на соединительной ветке Киевского и Белорусского направлений планируют построить три остановочных пункта — «Поклонная», «Кутузовская» и «Тестовская».

Ранее московские коммунальщики приступили к благоустройству территории у станции «Поклонная» МЦД-4.