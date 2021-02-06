Платформу станции метро «Каширская» закроют до сентября

«Мы продолжаем реконструкцию „Каширской“ Замоскворецкой линии. С 9 февраля по 31 августа на ней не будут останавливаться поезда, следующие в центр. Сейчас мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции „Коломенская“ — поезда будут проезжать ее без остановки», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: дептранс Москвы

Первый и второй выходы закроют, а третий и четвертый будут работать.

В дептрансе посоветовали: чтобы доехать до «Каширской» с юга, нужно добраться до «Коломенской» и пересесть на поезд в обратную сторону. С «Каширской» в центр можно доехать, пересев с «Кантемировской» в обратном направлении.

По данным транспортного ведомства, после полноценного запуска БКЛ пересадка на «Каширской» разгрузится на 12%, перегон «Каширская» — «Коломенская» — на 8%, а Каширское шоссе освободится на 4%.