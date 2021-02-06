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    06 февраля 2021, 12:55

    Платформу станции метро «Каширская» закроют до сентября

    Андрей Иванов

    С 9 февраля по 31 августа следующие в центр поезда не будут останавливаться на станции метро «Каширская» из-за реконструкции. Эту станцию Московского метрополитена включат в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил столичный дептранс в Telegram.

    «Мы продолжаем реконструкцию „Каширской“ Замоскворецкой линии. С 9 февраля по 31 августа на ней не будут останавливаться поезда, следующие в центр. Сейчас мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции „Коломенская“ — поезда будут проезжать ее без остановки», — говорится в сообщении ведомства.

    Платформу станции метро «Каширская» закроют до сентября | Изображение 1
    Источник фото: дептранс Москвы

    Первый и второй выходы закроют, а третий и четвертый будут работать.

    В дептрансе посоветовали: чтобы доехать до «Каширской» с юга, нужно добраться до «Коломенской» и пересесть на поезд в обратную сторону. С «Каширской» в центр можно доехать, пересев с «Кантемировской» в обратном направлении.

    По данным транспортного ведомства, после полноценного запуска БКЛ пересадка на «Каширской» разгрузится на 12%, перегон «Каширская» — «Коломенская» — на 8%, а Каширское шоссе освободится на 4%.