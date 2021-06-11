Планы об отказе от вагонов-ресторанов опровергли в РЖД

Заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что вагоны-рестораны останутся в российских поездах. Изменится лишь концепция питания, передает радиостанция «Говорит Москва».

«То, что происходит сейчас в вагонах-ресторанах, нам не нравится», — цитирует Пегова «Политика сегодня».

В мае появилась информация, что вагоны-рестораны планируется заменить на вагоны-бистро. В качестве одного из вариантов рассматриваются контейнеры с блюдами, которые приготовлены в стационарных условиях, а не во время движения состава.