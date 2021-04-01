У ЦОДД и столичного Дептранса в плане мероприятий нет вопроса установки «отбойников» на Садовом кольце. Тему активно обсуждают эксперты и население.

Руководитель Ситуационного центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин подтвердил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что о необходимости разделить полосы дорожного движения говорят многие.

«Но с учетом сохранения городской среды, чтобы это не выглядело, как магистральная, например, сделать кустарник с бетонными краями», — пояснил он.

Евсин подчеркнул, вопрос стал темой для дискуссии, и выразил надежду на принятие правильного решения.

Днем 1 апреля на Садовом кольце произошло серьезное ДТП. Его предположительный виновник — блогер Эдвард Бил, который на спорткаре Audi RS6 вылетел на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.

Ехавшая на Volkswagen женщина получила серьезные травмы и находится, по данным Дептранса, реанимации. Одна из пострадавших в аварии заявила, что устроивший ДТП никому не предложил помощь, а просто сидел в машине.