Транспорт 21 июля 2023, 16:41 План развития петербургских веломаршрутов представят в ноябре

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В Петербурге готовят новый план развития велосипедных маршрутов, финальную версию представят в ноябре. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Новую концепцию начали разрабатывать весной. Во внимание принимались мнения и предложения горожан и представителей велосообщества. В частности, многие жаловались на отсутствие соответствующей инфраструктуры на главных городских мостах, соединяющих центр и Петроградскую сторону и Васильевский остров.

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Опрос размещен на сайте городского правительства. Все желающие могут внести свои предложения до конца лета.

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