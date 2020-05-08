План по внедрению беспилотников представили в России

Россия должна быть готова к 2023 году выпустить на дороги общего пользования беспилотные автомобили, причем без инженера-оператора внутри. Об этом говорится в плане внедрения таких машин в стране.

«Яндекс», Сбербанк, «ГАЗ» и «КамАЗ» разработали дорожную карту поэтапного внедрения беспилотных автомобилей в России. С планом ознакомилась газета «Известия». До конца 2020 года должны появиться инструкции по расследованию ДТП с участием машин без водителя, в 2021 — условия для их страхования.

Кроме того, уже к октябрю этого года в России должны разрешить тестировать беспилотники на закрытых территориях без инженера-оператора в салоне. К этому же времени может появиться коммерческая эксплуатация самоходных машин, но с человеком внутри. Это может быть, например, такси.

До 2022 года в отдельных городах России планируют перейти от опытной эксплуатации к полноценной. А к концу того же года этот режим должен действовать по всей стране. Для этого нужно обеспечить покрытие ключевых магистралей связью не ниже LTE, а также установить инфраструктуру для мониторинга движения беспилотников.

Издание уточняет, что по поручению президента предложения по внедрению беспилотных машин в России должны быть представлены в правительство до 12 мая.