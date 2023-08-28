Транспорт 28 августа 2023, 14:23 Пятница стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе Семь человек погибли и 169 пострадали в ДТП на дорогах Москвы с 21 по 27 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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За прошедшую неделю в Москве зафиксировали 153 ДТП, 29 из которых произошли в пятницу, 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«С 21 по 27 августа текущего года на дорогах столицы зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек погибли и 169 получили ранения. В числе пострадавших 15 детей в возрасте до 16 лет», — говорится в сообщении.

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Самым аварийным днем стала пятница, наименьшее число ДТП зафиксировали в понедельник. Наиболее распространенными видами аварий стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. Последние преимущественно зафиксировали на зебре.

Кроме этого, 17 ДТП произошло с участием мототранспорта, восемь — с велосипедистами. Также почти 500 поездок в нетрезвом виде пресекли полицейские.

Ранее подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше двух тысяч заявок за неделю.