Пятиэтажный комплекс появится рядом с метро «Фрунзенская» в Петербурге

Единый диспетчерский центр появится на станции метро «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге к 2026-му году. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу администрации города.

При этом площадь вестибюля станции вырастет на семь тысяч квадратных метров. Там разместят Единый диспетчерский центр. С его помощью можно будет повысить надежность системы управления движением и создать бесперебойную работу всей сложной инфраструктуры метро.

Кроме того, строители реконструируют вестибюль станции, а также увеличат количество эскалаторов с трех до четырех.