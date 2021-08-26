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    26 августа 2021, 21:43

    Пятиэтажный комплекс появится рядом с метро «Фрунзенская» в Петербурге

    Арина Бобкова

    Единый диспетчерский центр появится на станции метро «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге к 2026-му году. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу администрации города.

    При этом площадь вестибюля станции вырастет на семь тысяч квадратных метров. Там разместят Единый диспетчерский центр. С его помощью можно будет повысить надежность системы управления движением и создать бесперебойную работу всей сложной инфраструктуры метро.

    Кроме того, строители реконструируют вестибюль станции, а также увеличат количество эскалаторов с трех до четырех.