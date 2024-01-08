Транспорт 08 января 2024, 08:23 Пять участков трасс перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды ГИБДД: в Алтайском крае из-за метели перекрыли пять участков трасс Пресс-служба МЧС

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В Алтайском крае из-за сильного ветра, метели и плохой видимости 8 января перекрыли пять участков трасс. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

«Госавтоинспекция Алтайского края информирует о временном ограничении движения для всех видов транспорта», — передали в ведомстве.

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Из-за неблагоприятных погодных условий перекрыт участок на трассе К-03 от Змеиногорска до Рубцовска, на автодороге К-21 закрыт проезд с седьмого километра до 47 километра.

На автодороге А-322 перекрыли движение от села Поспелиха до Рубцовска, на К-03 — от Рубцовска до села Егорьевское, на К-09 — от села Курья до границы с Казахстаном. Движение восстановят после улучшения обстановки.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждали, что 8 и 9 января в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег, метели, возможно похолодание. На дорогах появится гололедица, снежные заносы. Водителям напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее движение на трассе М-5 в Челябинской области ограничили из-за непогоды. Причиной стали резкие порывы ветра, снижение видимости и мокрый снег.