Транспорт 24 августа 2023, 10:33 Пять причалов установили на втором маршруте речного транспорта в Москве Заммэра Москвы Ликсутов: второй речной маршрут пройдет от «Печатников» до «ЗИЛа» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в ближайшее время появится второй регулярный речной маршрут. Он пройдет от «Печатников» до «ЗИЛа». На маршруте установили уже пять причалов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Второй регулярный речной маршрут „Печатники“ — „ЗИЛ“ протяженностью девять километров мы планируем открыть до конца 2023 года. Сейчас занимаемся подготовкой необходимой инфраструктуры», — подчеркнул он.

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На маршруте уже установили пять причалов. Среди них: «Южный речной вокзал», «ЗИЛ» на набережной Марка Шагала, «Автозаводской мост» на Новоданиловской набережной, «Кленовый бульвар» на Нагатинской набережной и «Нагатинский Затон» со стороны Корабельной улицы.

В ближайшее время установят еще один — «Печатники». На маршруте будут работать девять электросудов.

Ранее стало известно, что более миллиона человек посетили Северный речной вокзал в Москве с начала года.