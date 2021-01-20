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    20 января 2021, 19:50

    Пять новых моделей Renault появятся в России до 2025 года

    Артур Блянихов

    Французская компания Renault планирует до 2025 года привезти в Россию пять новых моделей. Об этом сообщили «Известия».

    По данным издания, в первом квартале этого года на российском авторынке стартуют продажи нового поколения популярного кроссовера Duster. Также Renault намерена запустить еще несколько новинок.

    «До 2025 года Renault планирует запустить еще четыре новинки, в том числе модели, построенные на новой, общей с Lada платформе CMF-B. Кроме того, Renault планирует выйти в другие сегменты и запустить новую модель C-класса», — уточнил гендиректор «Рено Россия» Ян Птачек.