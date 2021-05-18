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    18 мая 2021, 21:50

    Пьяный кузбасский водитель перепутал права с набором для барбекю

    Кирилл Фролов

    В Прокопьевске Кемеровской области экипаж ГИБДД остановил пьяного водителя. Вместо прав мужчина пытался вручить инспекторам набор для барбекю, сообщили в региональном главке МВД.

    Пьяный кузбасский водитель перепутал права с набором для барбекю

    Во время ночной профилактической операции полицейские заметили автомобиль Toyota Sprinter Carib, который двигался, виляя из стороны в сторону. Машину остановили.

    За рулем находился мужчина с признаками опьянения. На просьбу предъявить водительские права автомобилист несколько раз протягивал пакет с решеткой для барбекю и древесным углем.

    Алкотестер показал семикратное превышение нормы алкоголя в организме 42-летнего водителя. Его доставили в отдел полиции. На нарушителя завели протокол по статье КоАП «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

    Любителю барбекю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

    С начала года сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса отстранили от управления 3442 нетрезвых водителя.