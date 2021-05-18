Пьяный кузбасский водитель перепутал права с набором для барбекю

В Прокопьевске Кемеровской области экипаж ГИБДД остановил пьяного водителя. Вместо прав мужчина пытался вручить инспекторам набор для барбекю, сообщили в региональном главке МВД.

Во время ночной профилактической операции полицейские заметили автомобиль Toyota Sprinter Carib, который двигался, виляя из стороны в сторону. Машину остановили.

За рулем находился мужчина с признаками опьянения. На просьбу предъявить водительские права автомобилист несколько раз протягивал пакет с решеткой для барбекю и древесным углем.

Алкотестер показал семикратное превышение нормы алкоголя в организме 42-летнего водителя. Его доставили в отдел полиции. На нарушителя завели протокол по статье КоАП «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Любителю барбекю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса отстранили от управления 3442 нетрезвых водителя.