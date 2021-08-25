Пьяных самокатчиков накажут в Санкт-Петербурге

Петербургский Комитет по транспорту обсудил вопросы установки специальных пунктов проката электросамокатов в городе. Об этом сообщила «Русская планета».

По данным издания, в ходе дискуссии было предложено регламентировать парковку разбросанных по всему городу электросамокатов, выдавать их лицам старше 18 лет, а также запретить кататься на них вдвоем или в нетрезвом виде. Кроме того, было отмечено, что электросамокаты должны быть безопасными для всех участников движения.