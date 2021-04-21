Пьяного мужчину на дорогой иномарке преследовали четыре экипажа ДПС в Казани

Накануне в Казани четыре экипажа ДПС устроили погоню, чтобы задержать нетрезвого водителя на дорогой иномарке.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на информацию МВД, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль, который двигался по городу с высокой скоростью. Сотрудники ГИБДД хотели остановить его, но водитель не отреагировал на требования представителей власти и попытался скрыться. Очевидцы погони рассказали в социальных сетях, что инспекторы готовились открыть огонь по автомобилю, который уходил от преследования.

Нарушителя удалось задержать. В ходе погони пострадал один из патрульных автомобилей. За рулем иномарки находился 33-летний житель Казани. Он был нетрезв.

Молодому человеку выписали административные протоколы за несколько совершенных нарушений, включая невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, проезд на запрещающий сигнал светофора, оставление места ДТП и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.