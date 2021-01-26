Пилоты в Швейцарии переучатся на машинистов поездов

В ассоциации пилотов Aeropers назвали две профессии похожими: методическая и точная работа так же важна, как и быстрая оценка ситуации, реакция и стрессоустойчивость. Эти две ответственные профессии объединяют взаимодействие человека и машины, а также первостепенную безопасность транспортировки клиентов из пункта А в пункт Б, сказал представитель Aeropers Роман Келин.

К тому же, в Швейцарии не хватает машинистов поездов. В организации надеются, что пример их страны вдохновит другие государства.

Самое важное в процессе переквалификации — преодоление гордыни и намерение продолжать работать. Такое заявление сделал пилот Карлос Спруенгли, который вскоре выйдет на линии скоростных поездов, написала «Русская планета».

Ранее уборщица в одном из элитных жилых комплексов Нью-Йорка потеряла работу. Однако жильцы апартаментов так полюбили женщину, что сделали Розе сюрприз. Они вручили ей ключи от пентхауса.