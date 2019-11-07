Пилоту, давшему порулить самолетом, грозит срок

Как считает следствие, 31 августа один из членов экипажа провел в кабину 33-летнюю подругу и передал ей управление самолетом. На борту в это время были пассажиры.

Видео урока пилотирования ранее появилось в соцсетях и СМИ. Предварительно установлено, что происшествие случилось во время выполнения рейса из Якутска в Саккырыр. Пилот якобы учил свою знакомую управлять самолетом: «Крути вправо. А теперь влево давай».

Летчик дал подруге порулить пассажирским самолетом. Теперь достаться может всем Подробнее

В авиакомпании «ИрАэро» отметили, что проводят всестороннюю проверку фото- и видеоматериалов. Об этом сообщил «Интерфакс».

«По итогам проверки будет дана оценка достоверности представленной информации. В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок», — ранее указали в пресс-службе перевозчика.