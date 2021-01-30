Пилотов самолета ослепили лазером при посадке во Внуково

«Около 23:00 при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», — рассказал источник.

Происшествие никак не отразилось на полете и посадке самолета. Предположительно, источник излучения находился со стороны Москвы.

Воздушное судно прилетело в столицу из Грозного.

Ранее неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург при посадке в петербургском аэропорту Пулково. Произошедшее тоже не сказалось на безопасности полета и посадки.