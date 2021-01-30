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    30 января 2021, 14:02

    Пилотов самолета ослепили лазером при посадке во Внуково

    Алена Макаренко

    Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета при посадке в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

    «Около 23:00 при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», — рассказал источник.

    Происшествие никак не отразилось на полете и посадке самолета. Предположительно, источник излучения находился со стороны Москвы.

    Воздушное судно прилетело в столицу из Грозного.

    Ранее неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург при посадке в петербургском аэропорту Пулково. Произошедшее тоже не сказалось на безопасности полета и посадки.