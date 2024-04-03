Транспорт 03 апреля 2024, 18:50 Пилот Сотников: команда «КамАЗ-мастер» обновила грузовики перед соревнованиями

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С 19 по 23 апреля команда «КамАЗ-мастер» примет участие в бахе «Золото Кагана» — втором этапе чемпионата России. Перед соревнованиями гонщики обновили грузовики, сообщил пилот Дмитрий Сотников сайту «Чемпионат».

Команда изменила работу подвески шасси и подвески кабины, улучшила эффективность различных систем двигателя, сообщил «Ридус».

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«Прежде всего речь идет об устранении проблемных зон — той же температуры двигателя. Также появится новое решение для проходимости бродов, чтобы грузовик пересекал их быстрее», — отметил Сотников.