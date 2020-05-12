Пилот из Новосибирска оставил одинокое послание для людей на самоизоляции. Фото

Источник фото: flightradar24.com

Буквы пилот разместил над Колыванским районом недалеко от Новосибирска. По данным сервиса FlightRadar, пилот управлял легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA.

В социальных сетях пользователи назвали надпись в небе «Одиночество — это вот так». Некоторые заявили, что это посвящение всем, кто сидит на самоизоляции.

Между тем, власти Новосибирской продлили режим самоизоляции для жителей региона, но допустили небольшие послабления.

Губернатор Андрей Травников разрешил прогулки по улицам, но не более чем по два человека. Кроме того, в регионе теперь можно заниматься спортом на улице при условии сохранения социальной дистанции и обязательного ношения масок.