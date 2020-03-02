Peugeot стал машиной года

В Женеве прошел конкурс «Автомобиль года». Его победителем стал новый Peugeot 208.

Как сообщается на сайте премии, новый электрический Peugeot 208 стал лидером по количеству голосов. Он смог обогнать электромобиль Tesla Model 3, занявший втрое место, а также Porsche Taycan, который взял бронзу в конкурсе.

Помимо тройки победителей, на звание лучших авто Европы претендовали Renault Clio, Ford Puma, Toyota Corolla и BMW 1-й серии.

Автомобили оценивало международное жюри. 60 экспертов были собраны из 23 стран.

«Европейский автомобиль года» — международная награда в области автостроения. Она присуждается группой профессиональных европейских автомобильных журналистов. Конкурс проводится с 1963 года.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о скидках на автомобили LADA. В марте этого года авто можно приобрести со скидкой в 20-50 тысяч рублей.