Петербуржцы смогут прокатиться на автобусе с Дедом Морозом

Волшебник садится за руль общественного транспорта уже третий год. Он будет курсировать по маршруту № 24, от улицы Хасанской до станции метро «Василеостровская». Автобус с Дедом Морозом запустят с 21 по 23 и с 26 по 29 декабря.

На окне транспорта разместят специальную маршрутную доску с пожеланиями добра, здоровья и удачи в новом году. Еще «Пассажиравтотранс» объявил конкурс на лучший снимок Деда Мороза в своей группе «ВКонтакте». Результаты объявят 13 января.