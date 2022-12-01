Транспорт 01 декабря 2022, 19:12 Петербуржцам рассказали, сколько будет стоить такси в новогоднюю ночь Жителей Петербурга предупредили о повышении цен на такси в 2 раза в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь спрос на такси традиционно остается высоким. Это провоцирует и рост стоимости поездок. «Невские новости» рассказали, во сколько обойдется поездка в праздничный период.

Представители сервиса такси «Максим» рассказали, что в новогоднюю ночь не действуют специальные тарифы на такси. Стоимость поездки в это время рассчитывается автоматически. Однако из-за высокого спроса цена может быть значительно выше средних показателей. Представители компании «Ситимобил» подчеркнули, что обычно поездки в Новый год обходятся на 30% дороже.

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«Конечно, службы такси сейчас говорят о значительно меньшем повышении, якобы максимум на 30%. Но это делается, чтобы ввести в заблуждение потенциальных клиентов, которые, поверив им, внесут поездку на такси в новогоднюю статью расходов», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

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