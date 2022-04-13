Петербуржцам объяснили, как будет работать бескондукторная оплата проезда в транспорте

Скоро в общественном транспорте Санкт-Петербурга начнет работать бескондукторная система оплаты проезда. Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал для газеты «Петербургский дневник», как она будет устроена.

«Если простым языком, то получается так: автобус подъезжает к остановке и открывает все двери для входа и выхода пассажиров. Пассажир заходит в салон и сам, не дожидаясь чьих-либо напоминаний, оплачивает проезд доступными способами: картой „Подорожник“, льготным проездным, банковской картой, наличными средствами у водителя», — пояснил Поляков.

При этом на маршрутах будут работать контролеры для выявления безбилетников. Поляков подчеркнул, что безлимитный электронный проездной билет также нужно прикладывать к валидатору, иначе проезд будет считаться неоплаченным.