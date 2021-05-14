Петербуржец сбил пенсионера на пешеходном переходе

Пенсионер из Петербурга переходил дорогу по зебре через проспект Непокоренных. Его сбил молодой мотоциклист. Об этом сообщило РИА ФАН.

Пожилого мужчину госпитализировали с большим числом переломов. Врачи оценили его состояние как «крайней степени тяжести». Бывший за рулем мотоцикла имеет стаж вождения более восьми лет и ранее не привлекался к ответственности за нарушение ПДД, доложили в ГИБДД. Экспертиза проверит состояние водителя в момент аварии. После проведенной проверки сотрудники правоохранительных органов вынесут окончательное решение.