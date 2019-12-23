Петербургское метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва
Метрополитен Санкт-Петербурга будет работать без перерыва в ночь с 31 декабря на 1 января. С 00:00 до 04:30 1 января будет приостановлена продажа электронных проездных, а также активация интернет-платежей, однако можно будет купить жетоны. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Отмечается, что проход на станции будет осуществляться как по жетонам, так и по проездным.
Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Невский проспект», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 2 станции «Проспект Славы», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Дунайская», а также вестибюлей станций «Площадь Александра Невского 2», «Технологический институт 1», «Спасская», «Достоевская» и «Шушары».