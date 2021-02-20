Петербургское метро поделилось кадрами ремонта станции «Маяковская»

Петербургский метрополитен выложил видео, на которое попали ремонтные работы на станции «Маяковская». Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, в ходе ремонта на станции появится тактильная полоса для слабовидящих пассажиров и широкая дверь для детских колясок. Также рабочие отремонтируют эскалаторы, поменяют напольное покрытие, потолок и облицовку.

«Эта станция — не памятник, но барельеф Маяковского с его стихами обязательно вернется на обновленную станцию», — заверил начальник производственного отдела Службы инфраструктурных программ ГУП «Петербургский метрополитен» Алексей Мичурин.