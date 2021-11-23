Петербургским водителям автобусов поможет искусственный интеллект

Цифровой помощник появится у водителей общественного транспорта Санкт-Петербурга. Об этом рассказал вице-губернатор города Станислав Казарин, написали «Невские новости».

Помимо функции навигатора, искусственный интеллект сможет просчитывать риски попадания в ДТП, контролировать «слепые зоны», дорожные знаки, предупреждать о возможном наезде на пешехода или велосипедиста.

«Очевидно, что данные функции уходят далеко за пределы возможности обычного навигатора — данный проект не предполагает создание сервисов, подобных „Яндекс.Картам“. Мы не собираемся конкурировать с „Яндексом“, мы, наоборот, предоставим им данные, чтобы они могли грамотнее направлять транспортные потоки в городе через свой навигатор», — пояснил вице-губернатор.