Транспорт 17 марта 2023, 02:05 Петербургский завод Toyota захотели передать ФГУП «НАМИ» Мантуров заявил о проработке вопроса по передаче завода Toyota в Петербурге ФГУП «НАМИ» flickr

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Глава Минпромторга Денис Мантруров сообщил, что сейчас время прорабатывается вопрос о передаче завода японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге ФГУП «НАМИ». Производство на этой площадке приостановили 4 марта 2022 года, написало РИА «Новости».

В сентябре 2022 года было объявили о закрытии завода из-за невозможности поставок комплектующих.

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«Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах съезда РСПП о судьбе завода.

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Предприятие ввели в эксплуатацию в 2007 году. Его мощность составляла 100 тысяч автомобилей в год. В ноябре 2022 года началось увольнение сотрудников, которых на тот момент насчитывалось около двух тысяч человек.

Ранее сообщалось, что россиянам все чаще предлагают приобрести автомобили с пробегом из-за рубежа. Только в январе–феврале 2023 года число объявлений о продаже таких машин на платформе увеличилось в 3,3 раза.