    15 июня 2020, 12:30

    Петербургский завод Hyundai продолжит работать в две смены

    Анастасия Кременчугская

    Российский автозавод Hyundai, находящийся в Санкт-Петербурге, увеличит темп сборки автомобилей. Предприятие будет работать в две производственные смены в период с 15 по 30 июня текущего года. Об этом сообщил сайт «Известия».

    Ежедневно российский завод намерен производить более 700 автомобилей. Оставшуюся половину месяца сотрудники Hyundai будут несколько раз дополнительно выходить работать в выходные дни.

    На предприятии продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Большинство офисных сотрудников все еще работают удаленно.