Петербургский завод Hyundai продолжит работать в две смены

Ежедневно российский завод намерен производить более 700 автомобилей. Оставшуюся половину месяца сотрудники Hyundai будут несколько раз дополнительно выходить работать в выходные дни.

На предприятии продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Большинство офисных сотрудников все еще работают удаленно.