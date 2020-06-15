Петербургский завод Hyundai продолжит работать в две смены
Российский автозавод Hyundai, находящийся в Санкт-Петербурге, увеличит темп сборки автомобилей. Предприятие будет работать в две производственные смены в период с 15 по 30 июня текущего года. Об этом сообщил сайт «Известия».
Ежедневно российский завод намерен производить более 700 автомобилей. Оставшуюся половину месяца сотрудники Hyundai будут несколько раз дополнительно выходить работать в выходные дни.
На предприятии продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Большинство офисных сотрудников все еще работают удаленно.