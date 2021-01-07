Петербургский «мост глупости» реконструировать не будут

Власти Петербурга не намерены проводить реконструкцию путепровода на Софийской набережной, больше известного, как «мост глупости». Из-за ограничения по высоте там постоянно застревают «ГАЗели».

Как пояснили в беседе с РИА «Новости» в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города, для изменения параметров путепровода требуется реконструкция, но из-за недостатка финансирования эти работы в ближайшее время проводится не будут.

В ведомстве отметили, что сделали все для оповещения водителей грузовых машин, что туда им проезд закрыт.

«Перед данным мостом установлено несколько предупреждающих знаков, информационных щитов и ограничителей проезда (демонстрирующих допустимую высоту ТС). Кроме того, установлены лежачие полицейские для привлечения внимания водителей перед знаками. Также на самом мосту установлены дополнительные информационные щиты», — подчеркнули в КРТИ.

«Невские новости» отметили, что счет застрявших под мостом грузовиков уже приближается к 200. Очередная машина застряла там 6 января.