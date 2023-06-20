Транспорт 20 июня 2023, 15:23 Петербургский аэропорт Пулково полностью перешел на российское ПО при обслуживании пассажиров

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Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге полностью перешел на российское программное обеспечение при обслуживании пассажиров. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Специалисты перевели инфраструктуру стоек регистрации и выходов на посадку с иностранного софта SITA на отечественную платформу «Аист».

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Отмечается, что ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил о необходимости госкомпаний перейти на отечественное ПО до 2025 года.