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    09 июня 2021, 11:01

    Петербургских таксистов в тестовом режиме начали подключать к программе «Безопасный город»

    Полина Гребенщикова

    В Санкт-Петербурге в тестовом режиме начали подключать таксистов к системе «Безопасный город». На данный момент зарегистрировано более 30 тысяч машин, написал Рitеr.tv.

    Петербургских таксистов в тестовом режиме начали подключать к программе «Безопасный город»

    Система позволит комитету по транспорту быстрее выявлять нелегальных перевозчиков.

    Пассажиры такси также смогут узнать, зарегистрирована ли машина в реестре. Это можно будет посмотреть по номеру машины на сайте комитета по транспорту, либо отсканировав QR-код в салоне такси.