Петербургских таксистов в тестовом режиме начали подключать к программе «Безопасный город»

В Санкт-Петербурге в тестовом режиме начали подключать таксистов к системе «Безопасный город». На данный момент зарегистрировано более 30 тысяч машин, написал Рitеr.tv.

Система позволит комитету по транспорту быстрее выявлять нелегальных перевозчиков. Пассажиры такси также смогут узнать, зарегистрирована ли машина в реестре. Это можно будет посмотреть по номеру машины на сайте комитета по транспорту, либо отсканировав QR-код в салоне такси.