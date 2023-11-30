Транспорт 30 ноября 2023, 14:19 Петербургских автовладельцев попросили освободить парковки для уборки снега

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Коммунальные службы Петербурга продолжают вести работы по уборке снега. В связи с этим автовладельцев попросили не оставлять машины в зоне платной парковки. Об этом сообщил сайт АБН24.

Список улиц, на которых планируется очистка дорог, представлен на сайте Городского центра управления парковками. Кроме того, соответствующие уведомления получают пользователи приложения «Парковки Санкт-Петербурга».