Петербургская администрация поделилась планом строительства новой линии метро

В 2022 году откроется новая станция «Горный институт» на Васильевском острове. Она станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии. Кроме того, между ней и действующей «Спасской» станцией появится «Театральная», которая заработает в полную силу в 2025 году. Ее вестибюль появится в районе Мариинского театра.

К 2030 году линию рассчитывают продлить станциями «Шкиперская» и «Морской фасад».

Невско-Василеостровская и Фрунзенско-Приморская линии также получат по одной новой станции к 2025 году. Станции «Планерная» и «Шуваловский проспект» будут смежными.

Также планируется строительство новой Красносельско-Калининской линии. Ее первые две станции — «Юго-Западная» и «Путиловская» — откроют в 2023 году.

Линия будет отмечена на карте коричневым цветом. Сообщается, что от «Путиловской» линия пойдет до центра города — через «Броневую», «Заставскую» и «Боровую» к станции «Обводной канал-2».

КРТИ планирует завершить масштабное строительство к 2027 году.

Однако строительство метро в Санкт-Петербурге всегда было непростой задачей. Сейчас при строительстве эскалаторной зоны станции «Юго-Западная» работы проходят в валунной зоне. «Метрострой» сообщил, что уже «извлечены два особо крупных валуна размером 2×2×3 метра».