В ближайшее время Санкт-Петербург может стать столицей самокатов. Вице-губернатор Станислав Казарин провел совещание с представителями кикшеринговых компаний, на котором обсудили создание единой городской цифровой платформы «Я в пути». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Программа подразумевает объединение всех видов транспорта. Власти города планируют улучшить дорожную инфраструктуру и организовать более приятные условия для передвижения жителей.

«Сейчас горожане используют множество приложений для организации своих поездок — аренды машины либо самоката, оплаты парковки, прокладывания маршрута. С учетом, что персональная мобильность будет только расти, нужно уже сейчас разрабатывать методы, которые позволят поддерживать порядок и обеспечат безопасность в этой сфере», — рассказал Станислав Казарин.

Он отметил, что благодаря новой платформе «Я в пути» развитие рынка выйдет на новый уровень и даст людям возможность куда более комфортно взаимодействовать с городом.