Песков призвал набраться терпения и ждать нужного момента для восстановления авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией восстановят, когда настанет подходящий момент. Пока в Кремле предложили «набраться терпения», но рассказали о позитивных примерах в отношениях двух стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве и Тбилиси следует отслеживать развитие ситуации. Его процитировало РИА «Новости».

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«Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, говорить о возобновлении авиаперелетов можно будет при условии, что ситуация не вернется «в агрессивное русло». Пресс-секретарь Владимира Путина при этом указал на первые «позитивные факты».

«Вы знаете о встрече двух министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке недавно, — это позитивный факт. Он, вместе с тем, был в штыки встречен некоторыми политиками в Грузии», — пояснил он.

События в Тбилиси в июне 2019 года стали причиной очередного обострения российско-грузинских отношений. В столице Грузии произошли беспорядки из-за приезда российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять рейсы в Грузию. От продаж путевок в страну рекомендовали воздержаться и туроператорам.

Ранее регулярные рейсы между государствами отменили в августе 2008 года из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии. Полеты возобновили только в 2010-м. Причем до 2014 года в Грузию в основном летали чартеры.