Пешеходный мост построят у «Нагатинского затона» БКЛ

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Мост перекинут через старое русло Москвы-реки в районе транспортно-пересадочного узла «Нагатинский затон». К такому решению пришли на Градостроительно-земельной комиссия (ГЗК) Москвы.

Площадь прилегающей к мосту территории — около 11 гектаров. Сооружение появится рядом со строящейся станцией метро «Нагатинский затон», что позволит горожанам быстро добираться в другие районы столицы.

Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в области метростроения, напомнило ИА Nation News. Ее протяженность в будущем достигнет 70 километров, на линии расположится 31 станция. Строительство завершится к 2023 году. Первый участок линии от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» был запущен в феврале 2018 года.

«Нагатинский затон» — станция восточного участка БКЛ метрополитена.