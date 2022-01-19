Пешеходам рассказали, какие ошибки на дорогах могут стоить жизни

Часто пешеходы самостоятельно провоцируют ДТП своим невнимательным поведением. Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал, какие ошибки являются самыми распространенными, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что многие пешеходы внезапно возникают на дороге. Водитель просто не успевает сориентироваться и снизить скорость, из-за чего может возникнуть авария.

Еще одной ошибкой на дороге является то, что многие люди передвигаются в наушниках и капюшоне, снижая таким образом видимость и слышимость.

«Внимательность — главное условие выживания пешехода в большом городе. Даже с учетом того, что водители стали внимательнее на переходах», — подчеркнул эксперт.

Бревдо подчеркнул также, что пешеходам важно учитывать особенности конкретного перехода. Если обзор перегородил крупногабаритный транспорт, то прежде всего стоит выглянуть из-за него и убедиться, что машин нет, а уже потом идти.

Также не стоит неуверенно переходить дорогу, так как водитель не понимает, стоит ему двигаться или нет. Чтобы избежать столкновения, специалист посоветовал установить зрительный контакт с водителем и убедиться, что он точно намерен вас пропустить.