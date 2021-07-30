Первый замгендиректора РЖД Анатолий Краснощек ушел с поста

Первый заместитель генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Анатолий Краснощек ушел с поста. Он получил новое назначение — стал старшим советником главы холдинга.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД. Причину ухода топ-менеджера не назвали, однако РБК со ссылкой на источник называл личные обстоятельства.

На место Краснощека назначили решением совета директоров Сергея Кобзева.

Анатолий Краснощек более 10 лет находился в правлении РЖД. Сначала он был вице-президентом, а с 2015 года — занял пост первого вице-президента, но должность позже переименовали в заместителя генерального директора. На своем посту он координировал производственно-хозяйственную деятельность компании.

Помимо Анатолия Краснощека, свой пост оставил заместитель генерального директора — начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых.

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.