Первый в РФ трамвай на водородном топливе испытали в Петербурге

Специалисты СПб ГУП «Горэлектротранс» и филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» рассказали, что трамвай работает на водородных топливных элементах и был создан на базе трамвая ЛМ-68М.

Начальник Службы технической политики СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев отметил, что транспорт полностью безопасен.

«Мы же не боимся ездить на авто на бензине и использовать природный газ», — сказал он.

В СПб ГУП «Горэлектротранс» выразили надежду, что первые трамваи на водородном топливе выйдут на линии уже через пять лет.