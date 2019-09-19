Первый самолет на новой ВПП в Шереметьево встретили водной аркой. Видео

Авиаторы — люди, которые чтят традиции. Первый лайнер из Санкт-Петербурга, приземлившийся на новой ВПП столичного аэропорта Шереметьево, чествовали водной аркой из бранспойтов двух пожарных машин.

19 сентября в аэропорту Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса. Благодаря еще одной ВПП крупнейшая московская воздушная гавань сможет отправлять и принимать еще больше лайнеров.

После ввода в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта количество операций в час возрастет с 65 до 90.

На открытии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил позитивные изменения, которые происходят в аэропорту в последние годы и пожелал инвесторам не останавливаться на достигнутом и уже в 2020 году открыть новый терминал.

Шереметьево находится на территории Подмосковья, в городском округе Химки. Работает аэропорт с 1959 года.