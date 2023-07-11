Транспорт 11 июля 2023, 17:15 Первый с 2019 года самолет вылетел из Сочи в Тбилиси Аэропорт Сочи сообщил о вылете первого с 2019 года самолета в Тбилиси РИА «Новости»

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В Тбилиси из Сочи вылетел первый за последние четыре года самолет, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. Там уточнили, что полет совершила авиакомпания Red Wings.

По данным онлайн-табло аэропорта, изначально вылет в Тбилиси должен был состояться в 14:00, но его перенесли.

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«Рейс только что вылетел», — рассказали в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Ранее в авиакомпании Red Wings анонсировали начало полетов в Тбилиси с 11 июля. Представители перевозчика уточнили, что продолжительность полета составит один час и 20 минут, а летать в Грузию будут лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Первый за четыре года рейс в соседнюю республику вылетел из Внуково 19 мая. Решение о возобновлении прямого авиасообщения между странами принял президент Владимир Путин. По его словам, он хотел поддержать тех, кто стремится наладить двусторонние отношения. Глава государства оказался удивлен тем, что некоторые жители Грузии выразили недовольство в связи с отменой виз и возобновлением полетов.

Днем 10 июля должен был состояться первый рейс из Москвы в Кутаиси, напомнили «Известия». Вылет пришлось отменить из-за ливней в грузинском городе.