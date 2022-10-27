Первый российский электрокар появился на рынке | 360°

27 октября 2022, 04:54
Первый российский электрокар появился на рынке
Продажи первого отечественного электромобиля Evolute стартовали в России. Об этом сообщил ОТР.
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Машину производят на заводе в Липецке. Автомобиль может достигать скорости в 145 километров в час. Один заряд позволяет преодолеть 430 километров. Машину продают в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Краснодаре. Evolute можно приобрести по стоимости в чуть более чем два миллиона рублей.
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