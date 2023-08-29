Транспорт 29 августа 2023, 09:05 Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 показали на видео Опытный образец импортозамещенного SJ-100 совершил первый полет

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В Комсомольске-на-Амуре испытали опытный образец импортонезависимого самолета SJ-100. Под управлением двух летчиков и инженера «Суперджет» провел в небе 54 минуты, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Во время первого полета на борту воздушного судна находились летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, а также инженер-испытатель Денис Велижанин. Самолет поднялся на высоту до трех километров, пролетел на скорости до 343 километров в час и пробыл в небе 54 минуты. За это время специалисты проверили систему автоматического регулирования давления в кабине, соответствие характеристик устойчивости и управляемости самолета, провели «посадку на облако» и отработали приземление с уходом на второй круг.

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Опытный образец SJ-100 создали специалисты производственного центра ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Конструкторы заместили российскими около 40 импортных систем и агрегатов. На первый «Суперджет» установили франко-российские двигатели SaM146, но на второй поставят отечественные ПД-8 — начались их стендовые испытания. Следующим шагом станет сертификация и серийный выпуск импортонезависимого воздушного судна.

Самолетами SJ-100 пополнят парк авиакомпании «Аэрофлот». Она заключит контракты на поставку 34 «Суперджетов».