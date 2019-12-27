Первый поезд из Севастополя прибыл в Петербург

По данным издания, на поезде по Крымскому мосту проехался 361 пассажир. «Таврия» была в пути чуть больше 42 часов. Уточняется, что поезд выехал из Северной столицы 23 декабря и прибыл в Севастополь 25 декабря. В дороге пассажиры провели более 43 часов. В соцсетях появилось видео, на которое попала «Таврия», проехавшая по Крымскому мосту. Начальник состава предупредил по громкой связи, что состав приближается к переправе.