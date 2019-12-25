Первый поезд из Москвы отправился в Крым. Видео

Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала столицы. Соответствующие фотографии и видеозаписи пользователи публикуют в социальных сетях.

По данным оператора поезда — компании «Гранд Сервис Экспресс» — на него купили 974 билета, пишет РИА «Новости». Стоимость билета начиналась от 2,9 тысячи рублей. Поезд отправился в 23:45 с первого пути Казанского вокзала.

Фирменный состав «Таврия» проедет по железнодорожной части моста через Керченский пролив и прибудет в Симферополь 26 декабря в 08:50. В пути «Таврии» предстоит пробыть 33 часа, состав проедет 2009 километров. Четыре двухэтажных вагона из Москвы в Симферополь с вагонами купе и СВ будут ходить под номерами № 27/28. Все вагоны оборудованы кондиционерами.

Старт движению поездов по Крымскому мосту дал президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря. Состав, на котором проехался глава государства, шел в Тамань из Керчи. Как прошло открытие Крымского моста — в материале «360».