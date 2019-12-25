Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту. Видео

Поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь в понедельник, 23 декабря. Состав преодолел железнодорожную часть Крымского моста за 20 минут и продолжил движение по территории полуострова.

Как ожидается, поезд прибудет в конечный пункт назначения 25 декабря, в 09:25 по московскому времени.

Во вторник, 24 декабря, в 23:45 в Крым отправился первый поезд из Москвы. Отправление происходило с первого пути Казанского вокзала столицы. Ожидается, что в Симферополь состав прибудет в четверг, 26 декабря, в 08:50.

Церемония открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив состоялась 23 декабря. Старт движению поездов по Крымскому мосту дал президент России Владимир Путин. Глава государства прокатился на поезде, который шел в Тамань из Керчи.