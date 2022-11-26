Транспорт 26 ноября 2022, 05:15 Первый на 99% российский электропоезд появится в 2023 году РИА «Новости»

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Первый на 99% отечественный электропоезд будет готов уже в конце первого квартала 2023 года. Детали для него изготавливают на 80 российских предприятиях. Одним из них стал Демиховский машиностроительный завод.

Локализацией комплектующих здесь занимаются уже более восьми лет. На предыдущих моделях поездов хоть и использовались зарубежные комплектующие, но их процент был незначительным. Для максимальной суверенизации сейчас задействовано 80 российских предприятий, которые научились делать все для наших поездов.

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«Здесь полностью российская система управления, комплект электрооборудования, российский двигатель. Все полностью импортозамещенное», — отметил гендиректор завода Андрей Степнов.

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Внешний облик и интерьер новых электропоездов тоже преобразится. Кабина машиниста станет «брутальнее». Она разработана с учетом законов аэродинамики и современных тенденций в промышленном дизайне. Лобовая часть без выступов, а значит, так называемые «зацеперы» не смогут залезть на нее или на крышу.

Интерьер создали, в том числе благодаря предложениям пассажиров. Кресла станут более удобными и эргономичными. Поезд приспособлен для проезда людей с ограниченными возможностями.

«До первых чисел декабря они окончат по сборке работы, потом сертификация и я думаю, что уже в следующем году эти новые современные поезда будут колесить по нашим железным дорогам», — заявил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.