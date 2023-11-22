Транспорт 22 ноября 2023, 12:03 Первый электробус российско-белорусского производства презентовали в Нижнем Новгороде

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Первый электробус российско-белорусского производства презентовали в Нижнем Новгороде. Всего на предприятии «Нижэкотранс» планируется собрать 62 транспортных средства для города, сообщилТАСС.

Отмечается, что в основу нового электробуса вошла разработка «Белкоммунмаш». Он способен развивать скорость до 75 километров в час и вмещать до 75 пассажиров. На одном заряде электробус может проехать до 250 километров.

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Как сообщил сайт aif.ru, участие в презентации электробуса приняли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.